Ermittlungen Schüsse auf Shisha-Bar in Altona bestätigt Von dpa | 15.08.2023, 12:23 Uhr Ermittlungen Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down

Auf eine Shisha-Bar in Hamburg-Altona ist tatsächlich geschossen worden. Das habe eine Untersuchung der Einschusslöcher ergeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittlungen dauerten an. Die Spuren waren am Montagvormittag an der Fensterfront des Lokals entdeckt worden. An dem Einsatz war auch ein Spürhund beteiligt gewesen, der Schmauchspuren erschnüffeln und Patronenhülsen suchen sollte. Die Hintergründe der Schüsse sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittle in alle Richtungen, hieß es.