Polizei Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down St. Georg Schüsse auf Hamburger Club Von dpa | 31.10.2022, 15:22 Uhr

In Hamburg-St.Georg haben Unbekannte aus einem Auto heraus auf einen Club geschossen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr das Auto am Montagmorgen entgegen der Einbahnstraße durch den Holzdamm. Die Täter schossen auf die Glasfront und die Fassade eines Clubs, der zu dem Zeitpunkt geschlossen war. In dem Club befanden sich noch Mitarbeitende, es wurde aber niemand verletzt. Nach den Schüssen flüchteten die Täter. Um welchen Club es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit.