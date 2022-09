Olaf Scholz Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild up-down up-down Bundeskanzler Scholz zur Feier zehn Jahre Jugendberufsagentur erwartet Von dpa | 22.09.2022, 17:58 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Freitag (17.00 Uhr) zur Feier zum zehnten Geburtstag der Jugendberufsagenturen in Hamburg erwartet. Die Hansestadt war das erste Bundesland, in der die Einrichtung flächendeckend etabliert wurde. Sie soll Schulabgängern beim Übergang in Ausbildung und Beruf helfen. Zur Feier in der Patriotischen Gesellschaft haben sich auch Bürgermeister Peter Tschentscher, Arbeits- und Sozialsenatorin Melanie Leonhard, Schulsenator Ties Rabe (alle SPD) sowie die Spitzen der Jugendberufsagentur-Partnerinnen und Partner angekündigt. Jugendberufsagenturen gibt es inzwischen in ganz Deutschland, die bundesweit erste wurde 2008 in Mainz gegründet.