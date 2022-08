ARCHIV - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Foto: Britta Pedersen/dpa/Archivbild FOTO: Britta Pedersen up-down up-down Steuern Scholz-Vernehmung: Verschiebungsantrag droht zu scheitern Von dpa | 05.08.2022, 14:48 Uhr

Die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft droht mit ihrem Antrag auf Verschiebung der für den 19. August geplanten Vernehmung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum „Cum-Ex“-Skandal zu scheitern. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen hätten angekündigt, eine Verlegung von Terminen abzulehnen, teilte die CDU-Fraktion am Freitag mit. Der CDU-Antrag, dem sich alle Oppositionsfraktionen angeschlossen hätten, betrifft den Angaben zufolge neben der neuerlichen Befragung von Kanzler Scholz auch die Vernehmung von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sowie von jenen Mitgliedern der Finanzverwaltung, die an dem Steuerverzicht gegenüber der in den „Cum-Ex“-Skandal verwickelten Hamburger Warburg Bank beteiligt waren.