Kabinettsklausur Scholz und Macron pochen auf gute Zusammenarbeit Von dpa | 09.10.2023, 18:33 Uhr | Update vor 1 Std. Deutsch-Französische Kabinettsklausur Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down

Zum Start einer ersten gemeinsamen Kabinettsklausur von Deutschland und Frankreich hat der französische Präsident Emmanuel Macron zu einer verstärkten Zusammenarbeit beider Länder aufgerufen. „Wir sehen, dass unsere beiden Nationen zusammenarbeiten müssen“, sagte Macron unter Verweis auf weltweite Krisen und Herausforderungen am Montag in Hamburg. „Ich würde sogar sagen, dass wir vielleicht noch mehr als früher gemeinsam eine treibende Kraft für unsere beiden Länder und unser Europa sein müssen.“ Dazu seien Pragmatismus und Effizienz nötig. Es gehe darum, aus beiden Ländern und aus Europa „eine geopolitische, militärische, technologische und wirtschaftliche Macht in einer zunehmend gestörten Welt“ zu machen.