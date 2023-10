Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit sind gerade vorbei, da steht in Hamburg das nächste politische Großevent vor der Tür. Am Montag, 9. Oktober, empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und mehrere seiner Ministerinnen und Minister in der Hansestadt.

Bei der zweitägigen Klausur samt einer Bootsfahrt auf der Elbe wollen die Regierungsvertreter neuen Schwung in die Beziehungen beider Länder bringen. Besonders in der Tech-Branche schaut man gespannt auf das Treffen.

Treffen im Hotel an der Elbchaussee

„Einen schönen Tag der Deutschen Einheit und ein Hoch auf unsere Freundschaft! Bis nächste Woche in Hamburg!“, schrieb Macron am Dienstag auf X (vormals Twitter). In der Hansestadt sei „ein völlig neues Format für deutsch-französische Begegnungen“ geplant, hieß es aus dem Élysée-Palast. An Stelle eines formellen gemeinsamen Ministerrates solle es „offene Diskussionen“ zu Themen geben, die über das Alltagsgeschäft hinausgehen.

Dabei sollen Experten jeweils inhaltliche Impulse geben, etwa zur Transformation der Industrie und den Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Auch die Wettbewerbsfähigkeit der EU und der Abbau von Bürokratie sollen besprochen werden. Eine formelle gemeinsame Abschlusserklärung sei nicht geplant, wohl aber eine Pressekonferenz mit Macron und Scholz. Stattfinden sollen die Gespräche größtenteils in gediegenem Ambiente: im Hotel Louis C. Jacob an der Elbchaussee.

IT-Welt blickt nach Hamburg

Daneben solle auch Raum für Zweiertreffen der jeweiligen Ministerinnen und Minister sein, bei denen heiklere Punkte angesprochen werden dürften. Die Zukunft des europäischen Energiemarktes etwa werde in Hamburg eine große Rolle spielen, hieß es. Beim Zweiertreffen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und ihrem französischen Kollegen Gérald Darmanin gehe es sicher auch um Fragen der Migration.

Innenminister unter sich: Nancy Faeser (SPD) und Gérald Darmanin.

Auch das Thema Künstlichen Intelligenz (KI) steht auf dem Plan. Die IT-Welt blickt gespannt auf das deutsch-französische Gipfeltreffen, denn die Regierungen der beiden Nachbarländer suchen nach eine gemeinsame Position zur KI-Regulierung. Am 25. Oktober findet die entscheidende Verhandlung über die KI-Verordnung der EU statt.

Im Mittelpunkt dieser Diskussionen steht die Frage, wie stark Europa eine Technologie regulieren sollte, die sowohl unberechenbar als auch als treibende Kraft für Volkswirtschaften weltweit gilt. Die EU hat ehrgeizige Pläne, die amerikanische Vorherrschaft in diesem Bereich herauszufordern und eine eigene europäische KI-Infrastruktur aufzubauen.

Ein Besuch des Airbus-Werks in Hamburg ist ebenfalls geplant. Der Flugzeugbauer hat seinen größten Standort im französischen Toulouse und gilt als eines der wichtigsten deutsch-französischen Gemeinschaftsprojekte. Und schließlich ein kleines Ausflugsprogramm: „Wir werden Boot fahren, spazieren gehen, Fischbrötchen essen und über die mittel- und langfristige Strategie der EU sprechen“, ließ der Élysée-Palast verlauten. Ziel sei es, gemeinsame Ideen für Europa zu entwickeln.

(mit Material der AFP)