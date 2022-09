10 Jahre Jugendberufsagentur Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Kanzler Scholz lobt Jugendberufsagenturen als „etwas ganz Tolles“ Von dpa | 23.09.2022, 18:26 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Hamburgs Jugendberufsagenturen als „etwas ganz Tolles“ gelobt. „Die Berufsausbildung ist unverändert die wichtigste Ausbildung in Deutschland“, sagte der frühere Hamburger Bürgermeister am Freitag in der Hansestadt bei der Feier zum zehnten Geburtstag der Jugendberufsagenturen. Mit Blick auf die Einrichtung, die Schulabgängern beim Übergang in Ausbildung und Beruf hilft, betonte er: „Ich glaube, dass das wirklich was ganz Tolles ist, was hier entstanden ist.“