Bundeskanzler Olaf Scholz hat die umstrittene Entscheidung der Bundesregierung zu einem chinesischen Einstieg bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen verteidigt. Der SPD-Politiker sprach am Donnerstag in Athen von einer „richtigen Lösung“. Er sagte nach einem Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis auf eine entsprechende Frage hin, es gehe um ein Terminal einer Betreibergesellschaft in einem großen Hafen mit mehreren Betreibergesellschaften, also um sehr wenig.