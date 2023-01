Olaf Scholz (SPD) Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Bürgerschaft Scholz ein drittes Mal vor „Cum-Ex“-Ausschuss geladen Von dpa | 20.01.2023, 12:45 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) muss ein drittes Mal vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft (PUA) zum „Cum-Ex“-Skandal aussagen. Auf Initiative von CDU und Linken wurde er vom Ausschuss erneut vorgeladen, wie die Obleute der Fraktionen, Richard Seelmaecker und Norbert Hackbusch, am Freitag mitteilten. Sie bezweifeln die von Scholz in Bezug auf Treffen mit den Gesellschaftern der in den „Cum-Ex“-Skandal verwickelten Warburg Bank geltend gemachten Erinnerungslücken.