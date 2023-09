Pandemie Schmidt-Chanasit: „Kotau“ der Virologen vor Corona-Politik Von dpa | 09.09.2023, 09:11 Uhr | Update vor 56 Min. Jonas Schmidt-Chanasit Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down

Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hat das Verhalten vieler seiner Kollegen während der Corona-Pandemie kritisiert. „Es gab diesen Tunnelblick. Und wenn dann doch mal über den Tellerrand geschaut wurde, dann auch wieder nur in die Richtung, die kompatibel mit den eigenen Entscheidungen war“, sagte der Forscher am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin der „Welt am Sonntag“.