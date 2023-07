Melanie Schlotzhauer Foto: Joerg Carstensen/dpa up-down up-down Bundesländer Schlotzhauer begrüßt Verständigung auf Krankenhausreform Von dpa | 10.07.2023, 16:54 Uhr

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer hat die Verständigung von Bund und Ländern auf zentrale Rahmenbedingungen für die Krankenhausreform begrüßt. „Das Eckpunktepapier trägt deutlich die Handschrift der Länder. Nun beginnt die Arbeit am konkreten Gesetzentwurf“, erklärte die SPD-Politikerin am Montag. „Das ist eine gute Nachricht für alle Menschen in unserem Land, denn die Krankenhausreform soll eine Qualitäts- und Finanzreform für unsere Krankenhauslandschaft werden.“