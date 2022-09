Hamburger Hafengeburtstag Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Corona-Pause Schlepperballett und Feuerwerk beim Hafengeburtstag Von dpa | 17.09.2022, 03:04 Uhr

Zweimal musste der Hafengeburtstag wegen Corona ausfallen, am Freitag konnte der 833. Hamburger Hafengeburtstag beginnen. Am Samstag erwartet die Besucher mit dem Schlepperballett und einer Lichtshow samt Feuerwerk gleich zwei Highlights. Mindestens vier Schlepper, bis zu 3000-PS-starke und wendige Boote, sollen am Samstag (15.00 Uhr) für das nach Angaben der Stadt weltweit einmalige Spektakel zu klassischer Musik auf dem Wasser gewissermaßen tanzen.