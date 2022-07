Fluggäste warten im Helmut Schmidt Flughafen vor dem Sicherheitscheck auf die Abfertigung. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken up-down up-down Sommerurlaub Schlangen und Wartezeiten am Hamburger Flughafen Von dpa | 08.07.2022, 08:21 Uhr

Am frühen Freitagmorgen war auf dem Hamburger Flughafen erwartungsgemäß viel los. Viele Urlauber starten gern so früh wie möglich in die Sonne. Entsprechend lang waren die Warteschlangen. Frust und Chaos blieben dennoch aus.