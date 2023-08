Ein 57-Jähriger wollte Samstagmorgen in aller Frühe nach Larnaka auf Zypern fliegen, doch beim Durchleuchten seines Rucksacks bei der Luftsicherheitskontrolle zeigte der Monitor einen verdächtigen Gegenstand an.

Beamte der Bundespolizei wurden hinzugerufen und öffneten das Gepäckstück. Der Ergebnis war keine Überraschung mehr: Es war ein Schlagring, ein nach dem Waffengesetz verbotener Gegenstand.

Der 57-Jährige will davon nichts gewusst haben. Er gab an, dass der Schlagring zwar seinem verstorbenen Vater gehört habe. Nur wie die Waffe in seinen Rucksack gelangt sei, wisse er nicht. Der Schlagring wurde sichergestellt. Dem Mann wurde die Weiterreise nicht verwehrt, er erhielt von der Bundespolizei aber eine Strafanzeige.