Schlagabtausch zur Umgestaltung der Hamburger Innenstadt Von dpa | 05.07.2023, 16:18 Uhr

Regierungsparteien und Opposition haben sich in der Bürgerschaft einen heftigen Schlagabtausch zur Umgestaltung der Hamburger Innenstadt geliefert. Vertreter der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen warfen der CDU am Mittwoch in der Aktuellen Stunde vor, die Zukunft der Innenstadt mit „City-Bashing und Konzepten von gestern“ zu verspielen. Die so gescholtenen bezichtigten ihrerseits Rot-Grün, Strukturwandel und Ladensterben plan- und ideenlos zu begegnen und unnötig Parkplätze zu vernichten.