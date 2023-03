Beim Schusswechsel hat es mehrere Tote gegeben. Foto: BlaulichtNews up-down up-down Großeinsatz der Polizei Schießerei in Hamburg Alsterdorf mit 40 Personen: Sechs Tote, sieben Schwerverletzte und | 09.03.2023, 22:07 Uhr | Update vor 19 Min. Von Juliane Urban Yannick Kitzinger | 09.03.2023, 22:07 Uhr | Update vor 19 Min.

Die Schießerei ereignete sich am späten Abend in der Deelböge-Straße in Hamburg. Die Hintergründe sich noch völlig unklar.