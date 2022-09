Schauspieler Kütemeyer Foto: picture alliance / Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild up-down up-down „Büttenwarder“ Schauspieler Günter Kütemeyer mit 94 Jahren gestorben Von dpa | 16.09.2022, 16:15 Uhr

Mehr als 17 Jahre lang spielte er die Rolle des Bürgermeisters Waldemar Schönbiehl in der NDR-Kultserie „Neues aus Büttenwarder“: Am Dienstag ist der Schauspieler Günter Kütemeyer mit 94 Jahren in Hamburg gestorben, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitag in Hamburg mit. Als Bürgermeister von Büttenwarder hatte Kütemeyer versucht, seine Schäfchen zu Moral und Anstand zu erziehen, Wissen in die Köpfe seiner Wähler zu trichtern und mit klugen Ratschlägen auf den rechten Weg zu führen.