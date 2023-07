Philosophenturm Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Hochschulen Sanierung des Philosophenturms zum Wintersemester beendet Von dpa | 11.07.2023, 17:26 Uhr

Mit zweijähriger Verspätung soll die Modernisierung des Philosophenturms auf dem Campus der Universität Hamburg nun noch vor Beginn des Wintersemesters abgeschlossen sein. Von Mitte Juli an erfolge die schrittweise Übergabe des 14-geschossigen denkmalgeschützten Hochhauses des Architekten Paul Seitz an die Fachbereiche, teilte die Wissenschaftsbehörde am Dienstag in Hamburg mit. Das Gebäude aus dem Jahr 1962 wurde vor der Sanierung von vier geisteswissenschaftlichen Fachbereichen der Universität genutzt und bot Platz für rund 2500 Studierende und rund 500 Arbeitsplätze. Die Gesamtkosten stünden erst nach der Schlussabrechnung fest, hieß es.