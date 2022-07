ARCHIV - Ein Schild weist auf eine Baustelle hin. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jan Woitas up-down up-down Verkehr Sanierung der A23 beginnt: Nur eine Fahrspur Richtung Heide Von dpa | 11.07.2022, 01:49 Uhr

Wegen Bauarbeiten auf der A23 müssen Autofahrer von Hamburg in Richtung Heide ab heute mit Behinderungen rechnen. Zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und der Anschlussstelle Halstenbek-Krupunder werde bis zum 21. Juli nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen, erklärte der Sprecher der Autobahn GmbH Nord, Christian Merl. Dann soll der Verkehr in Richtung Heide wieder zweispurig rollen, während den Autofahrern in Richtung Hamburg-Zentrum nur eine Spur bleibt.