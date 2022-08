ARCHIV - Vicky Leandros singt. Foto: Wolfgang Thieme/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Wolfgang Thieme up-down up-down Musik Sängerin Vicky Leandros: Karriere mit Leidenschaft und Demut Von dpa | 17.08.2022, 06:13 Uhr

Sängerin Vicky Leandros (69, „Après toi“, „Theo, wir fahr’n nach Lodz“) findet, dass sie für ihre mehr als 50-jährige Karriere keinen allzu hohen Preis zahlen musste. „Wenn das, was Sie machen, Ihre Leidenschaft ist, dann empfinden Sie nicht, dass Sie auf etwas verzichten“, sagte Leandros, die am 23. August ihren 70. Geburtstag feiert, der Deutschen Presse-Agentur dpa. Und verriet: „Natürlich gab es auch immer wieder Rückschläge – nicht alles ist gleich gelungen. Den Mut nicht zu verlieren, wieder aufzustehen und sich zu sagen, ich muss noch an mir arbeiten, darauf kommt es an.“