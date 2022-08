Fotoprobe "Dat Hörrohr" im Ohnsorg-Theater Foto: Daniel Reinhardt/dpa up-down up-down Kultur Saisonstart am Ohnsorg Theater mit „Dat Hörrohr“ Von dpa | 28.08.2022, 02:04 Uhr

Herzhaft lachen sollte man auch in diesen Krisenzeiten, meint das Hamburger Ohnsorg Theater – und startet am Sonntag (19.30 Uhr) mit „Dat Hörrohr“ in die neue Spielzeit. Der klassische Bauernschwank von Karl Bunje von 1955 ist eines der Erfolgsstücke an der niederdeutschen Bühne, war dort zuletzt in der Saison 2006/07 zu erleben. Diesmal inszeniert Frank Grupe das Treiben um den schwerhörigen Opa Meiners, dem seine Schwiegertochter Bertha den Hof abluchsen will. Doch während sie lautstark ihre Intrige spinnt, ahnt sie nicht, dass ein treuer Knecht dem Alten längst eine Hörhilfe zugesteckt hat. Zum Ensemble gehören Wolfgang Sommer, Oskar Ketelhut, Erkki Hopf, Beate Kiupel und Birte Kretschmer.