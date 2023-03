Ziegenkäse Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Lebensmittel Saison für regionale Ziegen- und Schafskäse eröffnet Von dpa | 28.03.2023, 13:41 Uhr

In Schleswig-Holstein ist am Dienstag die Saison für regionale Schafs- und Ziegenkäse wiedereröffnet worden. Nach der winterlichen Melkpause sind von nun an wieder heimische Produkte zum Verkauf bereit, wie die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (LKSH) mitteilte.