S-Bahnverkehr über Elbe bleibt nach Lkw-Brand weiter gestört Von dpa | 12.08.2022, 14:06 Uhr

Der Hamburger S-Bahnverkehr über die Elbe bleibt bis mindestens Montag gestört. Grund sind die andauernden Untersuchungen an einer Brücke an der Station Elbbrücken, wie eine Bahnsprecherin am Freitag sagte. Unter der Brücke hatte am vergangenen Montag ein Lastwagen gebrannt. Erste Ergebnisse der Untersuchungen werden für Anfang nächster Woche erwartet.