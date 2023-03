Hamburger S-Bahnen Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down Hamburg S-Bahnen fahren am Montag nicht: Bus, U-Bahn, Fähren schon Von dpa | 24.03.2023, 11:33 Uhr

Wegen des bundesweiten Verkehrs-Warnstreiks werden auch in Hamburg viele Züge nicht fahren. Dennoch wird der Öffentliche Nahverkehr in der Stadt nicht still stehen.