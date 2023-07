Hamburg Hbf Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Mobilität S-Bahn Hamburg treibt Digitalisierung voran Von dpa | 18.07.2023, 14:06 Uhr

Mit einem neuen Leitsystem will die Bahn die Digitalisierung der Hamburger S-Bahn vorantreiben. Das System soll 2025 testweise zum Einsatz kommen und den Stromverbrauch der Züge künftig um bis zu 30 Prozent senken, wie die Deutsche Bahn am mitteilte. Das entspreche dem Energiebedarf von 10.000 Haushalten allein in der Hansestadt. Die Projektkosten werden auf 35 Millionen Euro beziffert. Projektpartner sind die Bahn, die Stadt Hamburg und der Technologiekonzern Siemens. Eine entsprechende Vereinbarung wurde den Angaben zufolge am Dienstag unterzeichnet.