S-Bahn am Bahnhof Elbbrücken Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr S-Bahn-Halt an Elbbrücken bleibt stadteinwärts gesperrt Von dpa | 25.11.2022, 13:08 Uhr

Nachdem der Brand eines Lastwagens die Brücke an der Hamburger S-Bahn-Station „Elbbrücken“ beschädigt hat, muss der Halt stadteinwärts noch bis 2023 für Reparaturarbeiten geschlossen bleiben. Wie eine Sprecherin der Bahn am Freitag mitteilte, soll die S-Bahn erst im ersten Quartal des kommenden Jahres wieder in beide Richtungen an den Elbbrücken halten können. Bis dahin werden Arbeiten an der Brücke vorgenommen, die letzten voraussichtlich erst nach Jahreswechsel.