Diplomatie Russland muss vier Generalkonsulate schließen: Auch Hamburg? Von dpa | 31.05.2023, 16:50 Uhr

Russland muss vier seiner fünf Generalkonsulate in Deutschland schließen, weil es derzeit in großer Zahl entsandte Deutsche ausweist. Ob es auch das Generalkonsulat in Hamburg trifft? Zuletzt war das Gebäude in den ukrainischen Landesfarben angestrahlt.