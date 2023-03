Verdi Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Warnstreik Rund 250 Menschen bei Kundgebung in Hamburg Von dpa | 11.03.2023, 17:31 Uhr

Rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Stadtreinigung und der Hamburgischen Staatsoper haben am Samstag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi an einer Kundgebung teilgenommen. Der Warnstreik in Hamburg sei gut angelaufen, sagte ein Verdi-Sprecher am Samstag. „Die Recyclinghöfe sind zu, die Abfalleimer in Hamburg sind voll.“