Demonstration Rund 1500 Klimaaktivisten ziehen durch die Innenstadt

Rund 1500 Klimaaktivisten haben am Mittwoch in Hamburg für mehr Klimagerechtigkeit und gegen die von der Bundesregierung geplanten Flüssiggas-Terminals protestiert. Die Demonstranten starteten an den Landungsbrücken und wollten am Hafen entlang über die Hafencity bis zum Rathausmarkt marschieren. Nach Angaben der Polizei blieb die Demonstration bis zum Abend friedlich.