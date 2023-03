Böllerverbotszonen Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbil up-down up-down Bürgerschaft Rot-Grün will weitere Böllerverbotszonen prüfen lassen Von dpa | 09.03.2023, 14:06 Uhr

Nach den Ausschreitungen an vergangenem Silvester wollen SPD und Grüne in der Hamburgischen Bürgerschaft weitere Böllerverbotszonen prüfen lassen. Der Senat solle die Einsätze der Silvesternacht mit Blick auf die örtliche Verteilung auswerten und prüfen lassen, ob und an welchen Orten weitere feuerwerksfreie Zonen sinnvoll sein könnten, hieß es in einem gemeinsamen Antrag der Regierungsfraktionen. Darüber soll die Bürgerschaft bei ihrer ersten Sitzung nach den März-Ferien abstimmen.