Inklusion im Alltag Rot-Grün will 700.000 Euro für „Toiletten für alle" in Hamburg Von dpa | 18.03.2023, 11:10 Uhr

Behinderten-Toiletten gibt es in Hamburg an vielen Orten. Doch nicht alle können sie nutzen. Für Querschnittgelähmte beispielsweise reichen sie nicht aus. Rot-Grün will deshalb mehr „Toiletten für alle“ in der Stadt.