Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Landesregierung Rot-Grün: Regeln für kostenpflichtige Kita-Zusatzangebote Von dpa | 16.09.2022, 16:14 Uhr

Die rot-grüne Regierungskoalition in Hamburg will kostenpflichtige Zusatzangebote in den Kitas der Stadt klaren Regeln unterwerfen und mehr Transparenz für Eltern schaffen. Solche Angebote seien grundsätzlich eine gute Möglichkeit für Eltern, besondere Leistungen wie zum Beispiel Musikunterricht für ihre Kinder in Anspruch zu nehmen, hieß es in einem gemeinsamen Antrag für die Bürgerschaftssitzung am kommenden Mittwoch. Dagegen sei grundsätzlich auch nichts einzuwenden, sagte die familienpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Britta Herrmann, am Freitag.