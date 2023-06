Freizeit-Fußball Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Sport Rot-Grün: Höhere Freibeträge für Ehrenamtliche in Vereinen Von dpa | 14.06.2023, 11:19 Uhr

Rot-Grün in der Hamburgischen Bürgerschaft setzt sich für die Anhebung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschalen für freiwillig Engagierte in Sportvereinen ein. Außerdem soll den gemeinnützigen Sportvereinen nach 25 Jahren erstmals wieder eine moderate Erhöhung der maximal zulässigen Mitgliedsbeiträge ermöglicht werden, heißt es in einem gemeinsamen Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen, über den die Bürgerschaft in der kommenden Woche entscheiden soll. Darin wird der Senat aufgefordert, einen entsprechenden Vorstoß im Bund zu unternehmen, um Engagierte im Sport und gemeinnützige Vereine zu unterstützen.