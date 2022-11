Wohnungsbau in Hamburg Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Hamburg Rot-Grün einigt sich auf 100-jährige Mietpreisbindung Von dpa | 02.11.2022, 13:11 Uhr

In Hamburg soll künftig ein Teil der neu gebauten Sozialwohnungen mit einer 100-jährigen Mietpreisbindung ausgestattet werden. Zudem soll der Verkauf von städtischen Wohnungen und Wohngrundstücken künftig grundsätzlich ausgeschlossen sein. Darauf hat sich die rot-grüne Rathauskoalition in fast zweijährigen Verhandlungen mit zwei Volksinitiativen verständigt, wie die Fraktionen von SPD und Grünen am Mittwoch mitteilten. Die Einigung soll demnach in den nächsten Wochen in die Bürgerschaft eingebracht werden. „Die Volksinitiativen haben im Gegenzug zugesagt, das Volksabstimmungsverfahren zu beenden.“