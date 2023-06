Wiederaufnahme Ballett "Romeo und Julia" Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Tanz „Romeo und Julia“ bei den Hamburger Ballett-Tagen gefeiert Von dpa | 12.06.2023, 06:06 Uhr

Mit der Wiederaufnahme von John Neumeiers „Romeo und Julia“ zur Musik von Sergej Prokofjew sind die 48. Hamburger Ballett-Tage in der Staatsoper eröffnet worden. In der Choreografie hält sich Neumeier stärker denn je an das Schauspiel von Shakespeare. Auch darin sind die Hauptfiguren sehr jung.