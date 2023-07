S-Bahn Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Rollstuhlfahrer wird von S-Bahn überfahren und überlebt Von dpa | 13.07.2023, 08:15 Uhr

Am Hamburger Hauptbahnhof ist am Donnerstagmorgen ein Rollstuhlfahrer von einer S-Bahn überrollt worden. Der Mann überlebte den Unfall mit leichten bis mittelschweren Verletzungen, wie einer Sprecherin der Feuerwehr Hamburg mitteilte. Der S-Bahnverkehr am Hamburger Hauptbahnhof wurde zwischenzeitlich gestoppt. Mittlerweile verkehren die Bahnen jedoch wieder, sagte ein Sprecher der Hamburger Bundespolizei.