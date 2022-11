Musiker Roger Waters Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa up-down up-down Leute Roger Waters weiter in der Kritik Von dpa | 01.11.2022, 15:24 Uhr

Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters (79) gerät wegen israelkritischer Äußerungen und Aktionen zunehmend in die Kritik. Nach seinem Kollegen in Bayern fordert auch der hessische Antisemitismusbeauftragte die Absage 2023 geplanter Konzerte. Der Veranstalter der Tour distanzierte sich am Dienstag von den politischen Positionen des britischen Musikers.