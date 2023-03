Graham Nash besucht Deutschland und spielt am 9. September in Hamburg. Foto: Keith Mayhew up-down up-down Drei Konzerte in Deutschland Folk-Rock-Legende Graham Nash spielt in Tondern und Hamburg Von dpa | 20.03.2023, 14:06 Uhr | Update vor 57 Min.

Auch mit 81 Jahren spielt die Woodstock-Ikone Graham Nash Solokonzerte in aller Welt. Er wird in diesem Jahr auch Headliner beim Tønder Festival an der deutsch-dänischen Grenze sein. Im September kommt der Brite dann nach Deutschland..