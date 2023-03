Robert Habeck bei der Einweihung des RWE-Offshore-Windpark „Kaskasi II“ nördlich von Helgoland. Foto: Christian Charisius up-down up-down Besuch beim BSH in Hamburg Turbo für Windparks auf See: Wie Robert Habeck die Herkulesaufgabe schultern will Von Markus Lorenz | 23.03.2023, 18:10 Uhr

Vor allem in der Deutschen Bucht in der Nordsee dürften in den kommenden Jahren Windräder wie Pilze aus dem Boden schießen. 2045 sollen Rotoren in den deutschen Meeren so viel Strom erzeugen wie 70 Atomkraftwerke. Der Plan steht.