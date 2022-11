Robbie Williams gibt sich am Dienstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie die Ehre. Foto: Georg Wendt up-down up-down 25-jähriges Bühnenjubiläum Live-Premiere: Robbie Williams singt in Elbphilharmonie neue „Angels“-Version Von dpa | 15.11.2022, 07:46 Uhr

Bekannt wurde er durch die Boyband Take That, aber so richtig durchgestartet ist er als Solokünstler: Robbie Williams feiert am Dienstagabend sein 25-jähriges Bühnenjubiläum in der Hamburger „Elphi“. Mit dabei ist ein großes Orchester, eine künstliche Intelligenz und eine Live-Premiere.