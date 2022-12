Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Rettungswagen und Auto stoßen zusammen: Zwei Leichtverletzte Von dpa | 08.12.2022, 17:50 Uhr

Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Auto in Hamburg-Stellingen sind zwei Sanitäter leicht verletzt worden. Sie seien am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Rettungswagen am Mittag im Einsatz. Er habe die Kieler Straße überqueren wollen, dort sei es zur Kollision mit dem Auto gekommen. Die Fahrerin musste laut Feuerwehr nicht in einem Krankenhaus versorgt werden.