Unfall in Hamburg-Curslack Rentner lenkt Opel in die Dove-Elbe – und rettet sich mit Frau aufs Dach 02.10.2022, 11:18 Uhr

Der Fahrer des Opel verliert in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und landet mit dem Auto in der Dove-Elbe. Zum Glück ist der Wasserstand an der Stelle niedrig.