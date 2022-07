Zahlreiche Reisende warten zum Ferienstart in Schlangen vor der Sicherheitskontrolle. Foto: Bodo Marks/dpa FOTO: Bodo Marks up-down up-down Hamburg Relativ ruhige Lage am Airport - Kurzzeitig Schlangen Von dpa | 02.07.2022, 10:42 Uhr

Am Hamburger Flughafen ist das erste Sommerferien-Wochenende in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern relativ entspannt angelaufen. Es gebe kaum lange Schlangen, die Passagiere seien gut informiert und verständnisvoll, sagte eine Flughafensprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.