Am Wochenende werden Staus im Norden erwartet. FOTO: Axel Heimken up-down up-down Ferienbeginn in einigen Bundesländern Reisewelle erreicht Höhepunkt: Staugefahr in Hamburg und bei Lübeck und | 15.07.2022, 07:57 Uhr Von Philipp Nicolay dpa | 15.07.2022, 07:57 Uhr

Auf dem Weg an die Strände von Nord- und Ostsee werden Urlauber an diesem Wochenende viel Geduld brauchen. Alle nördlichen Bundesländer haben Ferien, auf den Autobahnen wird es nach einer Prognose des ADAC sehr voll. Die A7 in Hamburg gilt als besonders stauanfällig.