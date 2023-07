Rund um Hamburg herrscht am Samstag an mehreren Stellen Stau und stockender Verkehr Symbolfoto: Imago up-down up-down A1 und A7 Ferien, Sonne, Schlagermove: Viele Staus auf Hamburgs Autobahnen Von dpa | 08.07.2023, 13:38 Uhr

Die einen wollen an den Strand, die anderen wollen Schlager. Am Samstag sorgt die nächste Reisewelle für dichte Autobahnen in der Hansestadt.