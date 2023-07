Stau Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Ferienstart Reiseverkehr im Norden sorgt für Staus und Wartezeiten Von dpa | 08.07.2023, 13:30 Uhr

Gutes Wetter und der Ferienstart in mehreren Bundesländern sorgen am Samstagmittag für volle Autobahnen im Norden Deutschlands. Laut Informationen der Verkehrsleitstelle Hamburg vom Samstagmittag gibt es sowohl in Richtung Norden als auch runter in den Süden mehrere Staus und stockenden Verkehr. „Wir haben definitiv Reiseverkehr“, sagt ein Sprecher der Verkehrsleitstelle.