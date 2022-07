Eine Regenbogenflagge hängt über dem Eingang des Hamburger Rathauses. Foto: Georg Wendt/dpa FOTO: Georg Wendt up-down up-down Hamburg Regenbogenflagge weht zum Start der Pride Week am Rathaus Von dpa | 29.07.2022, 15:17 Uhr

Mit dem Hissen der Regenbogenflagge am Hamburger Rathaus haben in der Hansestadt die Feierlichkeiten rund um die Pride Week begonnen. Mit ihren sechs bunten Streifen gilt sie als Symbol der queeren Community. „Das ist immer wieder ein tolles Zeichen und zugleich auch eine Wertschätzung für die vielen Veranstaltungen, die in den kommenden Tagen in unserer Stadt stattfinden“, sagte der queerpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Farid Müller, am Freitag.