Kampagne «Lieb sein!» Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down „Lieb sein“ Reeperbahn startet Kampagne für friedliches Miteinander Von dpa | 09.11.2022, 23:05 Uhr

Wer böse ist, ist nicht willkommen: Die Hamburger Reeperbahn hat sich ein neues Motto gegeben. Das lautet „Lieb sein!“. „In diesem bunten Treiben auf St. Pauli sind zwar viele Regeln außer Kraft gesetzt - aber wer das Viertel besucht, für den gilt vor allen Dingen eine Regel: Wer hier Spaß haben will, muss „Lieb Sein!““, teilte das Quartiersmanagement BID Reeperbahn am Mittwoch in Hamburg mit. Der Kiez sei ein Ort, an dem kulturelle Vielfalt und grenzenloses Vergnügen auf engstem Raum zusammenleben. „Das war immer so und soll auch so bleiben. Respekt gegenüber anderen und dem Anderssein ist die Grundlage unserer kulturellen Vielfalt.“