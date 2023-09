Hamburg Reeperbahn-Festival lässt schwierige Zeit hinter sich Von dpa | 24.09.2023, 15:36 Uhr | Update vor 1 Std. Fortsetzung und Abschluss des Reeperbahn-Festivals Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down

Hamburgs pulsierende Clubszene ist weit über Deutschland hinaus bekannt. Und das liegt auch am Reeperbahn-Festival, das einmal im Jahr für vier Tage Hunderte Bands in den Kiez lockt. So auch in diesem September, in dem am Ende leise Töne triumphieren.