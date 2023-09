Musik Reeperbahn-Festival: Anchor-Award an Nachwuchs Von dpa | 22.09.2023, 17:45 Uhr | Update vor 2 Std. Reeperbahn-Festival Hamburg Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down

Mit der Verleihung des Nachwuchspreises für aufstrebende Musiker geht am Samstag das Hamburger Reeperbahn-Festival zu Ende. Der Anchor-Award wird am Abend (18.00 Uhr) im St. Pauli Theater verliehen. Der undotierte Preis würdigt eine neue Generation in der Musikwelt und kann ein Sprungbrett für die aufstrebenden Newcomer auch auf internationale Bühnen sein.